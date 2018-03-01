"Россельхозбанк" закрыл книгу заявок по облигациям на 25 миллиардов рублей

АО "Россельхозбанк" закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-05Р. Итоговый объем выпуска со сроком обращения 4 года составил 25 миллиардов рублей. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Как отметил заместитель председателя правления банка Кирилл Лёвин, установленный объем выпуска в размере 25 млрд рублей является самым крупным за всю историю размещения облигаций банка на внутреннем рынке. Совокупный спрос со стороны инвесторов, включая банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица, составил 33 млрд рублей и превысил первоначально планируемый объем размещения более чем в 3 раза.

"Отдельно хотел бы подчеркнуть растущий интерес к облигациям Банка со стороны розничных инвесторов. В этот раз нам удалось привлечь более 1000 новых клиентов-физических лиц. Кроме того, процентная ставка на уровне 7,4% годовых является для нас самой низкой среди обращающихся на локальном рынке облигаций. Итоги сбора заявок показали, что инвесторы высоко оценивают надежность АО "Россельхозбанк" и привлекательность его долговых инструментов», – прокомментировал Кирилл Лёвин.