Возле Нагатинской набережной в Москве загорелось речное судно

В районе Нагатинской набережной в Москве загорелось речное судно, на котором могут находиться люди.

Как сообщает "Интерфакс", огнем охвачены три палубы. У судну пришвартован еще один корабль, огонь может перекинуться и на него.

К месту пожара направляются спасатели.

В МЧС агентству подтвердили, что к ним поступило сообщение о загорании судна по адресу проспект Андропова, 11.