ХК "Сочи" обыграл "Ладу" и попал в плей-офф на "Йокерит"

В Тольятти завершился еще один матч заключительного тура регулярного чемпионата КХЛ. Местная "Лада" принимала команду из Сочи с одноименным названием. Гости пропустили первыми, однако сумели не только отыграться, но и победить в этой встрече со счетом 3:2.

Благодаря этой победе ХК "Сочи" занял в Западной конференции шестое место, набрав 87 очков после 56 игр. Таким образом, команда Сергея Зубова сыграет в первом раунде плей-офф с финским "Йокеритом", ставшим третьим в таблице. Первая встреча этих соперников состоится 3 марта в Хельсинки.

В этот же день в Ярославле "Локомотив" сразится с нижегородским "Торпедо". Две другие пары плей-офф в Западной конференции определятся после матчей "Спартака" и "Динамо", а также СКА и "Северстали", которые продолжаются в данный момент.