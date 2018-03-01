В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тибетском автономном районе Китая.

Об этом со ссылкой на китайский сейсмологический центр, передает РИА Новости.

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в уезде Шэтонгмён городского округа Шигадзе. Глубина подземной стихии составила пять километров.

О пострадавших и разрушения в результате землетрясения не сообщается.