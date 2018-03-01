Пожар на теплоходе в Нагатинской пойме разгорелся до тысячи квадратных метров

До тысячи квадратных метров возросла площадь пожара на прогулочном теплоходе, находящемся в Нагатинской пойме на Москве-реке.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в баках судно может оставаться горючее.

Ранее сообщалось, что на теплоходе могут находиться люди.

Как уточняет РИА Новости, речь идет о трехпалубном прогулочном теплоходе "Нерей", построенном в 1963 году.