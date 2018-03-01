Боевики проводят в Восточной Гуте показательные казни мирных граждан

Показательные казни в Восточной Гуте. Террористы казнят тех, кто пытается покинуть анклав, прилегающий к Дамаску. Боевики не позволяют жителям покинуть опасный район, несмотря на объявляемые третьи сутки гуманитарные паузы, сообщил начальник российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он призвал боевиков прекратить насилие над согражданами и обеспечить скорейший выход мирных жителей, а также эвакуацию раненых и больных. Несколько десятков мужчин, женщин и детей пытались выйти из анклава у населенного пункта Утая, сообщает ТАСС. Но боевики группировки "Джейш аль-Ислам" не дали им выйти к позициям правительственных войск.

Только 1 марта в Восточной Гуте боевики трижды пытались атаковать гуманитарный коридор из районов Восточной Харасты, западной окраины Эр-Рихана и северной окраины Эш-Шафуни. Все атаки боевики группировок "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам" и "Джабхат ан-Нусра" (запрещены в России) успешно отражены.