Ян Непомнящий выиграл крупный шахматный блиц-турнир в Москве

В столице России состоялся традиционный международный блиц-турнир на Кубок группы компаний "РЕГИОН", в котором приняло участие более 200 спортсменов из 28 стран. Победу в состязании праздновал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

Турнир на Кубок группы компаний "РЕГИОН" является одним из самых известных блиц-турниров в мире, на который год от года приезжают наиболее титулованные мастера молниеносной игры. В этом году в нем приняли участие участники грядущего турнира претендентов россиянин Сергей Карякин, американец Хикару Накамура, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, такие известные мастера блица, как Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Даниил Дубов, почти легендарный шахматист из Израиля Борис Гельфанд, победитель блиц-турнира 2017 года украинец Антон Коробов.

"Блиц-турнир на Кубок группы компаний "РЕГИОН" — сильнейший в России турнир по молниеносным шахматам, — сказал корреспонденту Вестей.Ru директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский. – В этом году в нем участвует сразу несколько звезд мирового блица — Карякин, Накамура, Мамедьяров, которые украсили состязания своим присутствием".

Призовой фонд Кубка составил 20 тыс. евро. Участники сыграли 9 сдвоенных туров по швейцарской системе. Набрав 15 очков из 18, чистое первое место занял россиянин Ян Непомнящий. Второе-третье места поделили Накамура и Завен Андриасян из Армении, набравшие по 14 очков.

"Проведение нашей компанией блицтурнира стало традицией. А участие выдающихся гроссмейстеров в очередной баталии добавило увлекательности и интриги, — отметил Андрей Жуйков, партнер группы компаний "РЕГИОН". – Умение играть в шахматы с древних времен считалось особым даром и признаком интеллекта. Мы с удовольствием поддерживаем эту великую игру".