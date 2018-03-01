Пожар теплохода в Нагатине: тушить огонь мешает кабель под напряжением

В Москве на Нагатинской набережной горит прогулочный теплоход "Нерей". Площадь пожара — около тысячи квадратных метров. Трехпалубное судно горит по всей площади. Очевидцы рассказывают, что на месте возгорания слышатся хлопки. Предположительно, в баках на судне может оставаться около 7 тонн топлива. На месте работают сотрудники МЧС, сообщает канал "Россия 24".

Однако пожарные отведены на безопасное расстояние от горящего в Нагатинской пойме теплохода. Рядом с местом пожара проходит электрический кабель под высоким напряжением. Начинать тушение огня можно будет лишь после того, как кабель будет обесточен. Трехпалубное горящее судно построено в 1963 году. На его борту могли находиться люди.

Стоявшее рядом с горящим теплоходом судно было отбуксировано на противоположную сторону Москвы-реки.

С воды горящий прогулочный теплоход "Нерей" будет тушить противопожарный многоцелевой катер МЧС России "Полковник Чернышев". Он уже прибыл в Нагатинскую пойму и приступил к борьбе с огнем.

Катер "Полковник Чернышев" может бороться с разливами топлива, способен тушить пожары прибрежных зонах. Он назван в честь погибшего пожарного, Героя России Евгения Чернышева.