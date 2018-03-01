"Динамо" уступило "Спартаку" и впервые не попало в розыгрыш Кубка Гагарина

"Динамо" уступило "Спартаку" и впервые не попало в розыгрыш Кубка ГагаринаЧитайте нас в Telegram
В центральном матче заключительного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на арене "ВТБ Ледовый дворец" встречались непримиримые соперники – московские "Спартак" и "Динамо". "Красно-белые", победив "бело-голубых" со счетом 4:3, лишили динамовцев места в плей-офф Кубка Гагарина.
В столичном дерби решалась дальнейшая судьба команд в нынешнем сезоне. "Спартаку" достаточно было не проиграть в основное время матча, чтобы обеспечить себе место в восьмерке сильнейших в Западной конференции. Динамовцев, чтобы не зависеть от результата встречи СКА и "Северстали", устраивала только чистая победа.
Первый период остался за спартаковцами. Единственную шайбу за 20-минутный отрезок забросил Александр Дергачев. Во втором периоде динамовцы отличились дважды, но на перерыв команды ушли при ничейном счете – 2:2.
В третьей двадцатиминутке "красно-белые" дважды огорчили Александра Еременко. "Бело-голубые" сумели отыграть одну шайбу, однако спасти матч им не удалось. Таким образом, команда Владимира Воробьева осталась за бортом кубковой восьмерки. За десять сезонов КХЛ динамовцы впервые в своей истории не смогли попасть в плей-офф Кубка Гагарина. "Красно-белые" вышли в плей-офф с седьмого места. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина они встретятся с ЦСКА. Матч между ними состоится 4 марта на арене "красно-синих".
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