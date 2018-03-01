Путин рассекретил новое русское оружие, которое не по зубам американской ПРО

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Путин рассекретил новое русское оружие, которое не по зубам американской ПРОЧитайте нас в Telegram
Подробнее про новые вооружения рассказали главкомы РВСН, ВКС и ВМФ. Главное, они отметили то преимущество, которое получит российская армия. Ведь подобные технологии превосходят, например, возможности американской ПРО.
Русское оружие, которое не по зубам американской ПРО. Последние разработки, представленные отечественными учеными и военными, обесценили всю систему противоракетной обороны Штатов. Уже испытан комплекс "Авангард". Он поднимается на десятки километров в плотные слои атмосферы, летит на гиперзвуковой скорости, словно пылающий шар.
"Способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны. Корпус изготовлен из композиционных материалов, стойкость — в нескольких тысяч градусов", — отмечает командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев
Уже стартовали испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она придет на смену "Воеводе", которая стала настоящим кошмаром для натовских военных.
"Масса-габаритные характеристики ракеты "Сармат" позволяют размещать ее в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры районов. Характеристики ракеты значительно превосходят своих предшественников, не имеют аналогов. Универсальность боевой платформы позволяет оснащать ее головную часть всеми типами боевых блоков, включая перспективные", — уверен генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Сармат" может идти как через Северный, так и через Южный полюс. Среди перспективных разработок – ракета, оснащенная ядерной энергетической установкой. Она имеет практически нескончаемый запас хода, способна обходить потенциально опасные для нее участки. Успешный пуск прошел в конце 2017 года. Тогда же на вооружении российских летчиков появился гиперзвуковой "Кинжал". Модернизированный МиГ-31 несет сверхскоростную ракету, которая способна поразить цель на расстоянии, превышающем две тысячи километров.
"С 1 декабря прошлого года первое авиационное формирование оснащено авиационно-ракетным комплексом "Кинжал" приступило к несению опытно-боевого дежурства, в ходе которого отрабатывается основа его боевого применения. Наличие комплекса "Кинжал" существенно расширяет возможности Воздушно-космических сил России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны", — заверяет главком ВКС России Сергей Суровикин.
Господство обеспечено не только в воздухе и околоземном пространстве, но и под водой. Создаются беспилотные подлодки с ядерной энергоустановкой.
"Беспилотные подводные аппараты будут иметь практически неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью. Все это позволит им скрытно выходить к объектам поражения. Специально создаваемое для этого оружие система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью", — отмечает главком ВМФ России Владимир Королев.
Между тем, название новому оружию может дать каждый житель страны — на официальном сайте военного ведомства объявлен специальный конкурс. Так, своего имени ждет крылатая ракета неограниченной дальности, беспилотный подводный аппарат, а также боевой лазерный комплекс.
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