В Ростове-на-Дону задержан тренер-совратитель

Правоохранительные органы задержали тренера спортивного училища в Ростове-на-Дону по подозрению в совращении несовершеннолетней воспитанницы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Ростовской области, сообщает ТАСС.

Мужчина задержан в рамках возбужденного против него уголовного дела по статье "понуждение к действиям сексуального характера".

Тренера обвиняют в том, что он, используя свое служебное положение, принудил несовершеннолетнюю воспитанницу училища к действиям сексуального характера.

Следствие ходатайствует об аресте развратника. Попутно проверяется причастность подозреваемого и к другим преступлениям.