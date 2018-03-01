КХЛ. Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина

В заключительный день регулярного чемпионата КХЛ определились последние две команды Западной конференции, которые обеспечили себе место в кубковой восьмерке. Ими стали московский "Спартак" и череповецкая "Северсталь", которые в первом раунде плей-офф встретятся с ЦСКА и СКА соответственно.

1 марта "красно-белые" обыграли московских динамовцев со счетом 4:3, заняв седьмое место на Западе. Восьмыми стали хоккеисты из череповецкой "Северстали", уступившие в серии буллитов санкт-петербургскому СКА (0:1 Б).

В первом раунде Кубка Гагарина в Западной конференции встретятся СКА – "Северсталь", ЦСКА – "Спартак", "Йокерит" – "Сочи", "Локомотив" – "Торпедо". Первые две пары начнут плей-офф 4 марта, две оставшиеся – 3 марта.

Ранее определились все участники плей-офф в Восточной конференции. Они проведут свои первые игры 4 марта.