Легкоатлет Данил Лысенко завоевал золото чемпионата мира

1 марта стартовал чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Великобритании. В первый день соревнований состоялись соревнования в секторе для прыжков в высоту у мужчин. Россиянин Данил Лысенко, выступающий в Бирмингеме в качестве нейтрального спортсмена, занял первое место.

В связи с допинговым скандалом сборную России не допустили до участия в чемпионате мира по легкой атлетике. В качестве нейтральных спортсменов в Великобританию приехали несколько легкоатлетов из России. Среди них и прыгун в высоту Данил Лысенко, который в первый день соревнований сумел завоевать золото чемпионата мира.

Он взял высоту 2 метра 36 сантиметров, опередив своего главного конкурента – Мутаза Баршима из Катара (2,33). Бронзу завоевал немец Матеуш Пшибылко (2,29).