Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на теплоходе в Москве

В связи с возгоранием на теплоходе у Нагатинской набережной в столице Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с пожаром на судне "Нерей" у Нагатинской набережной", — говорится в заявлении пресс-службы.

Проводить проверку поручили Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Пожар на прогулочном теплоходе "Нерей" начался вечером в четверг. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Сейчас пожар уже локализовали, передает ТАСС. Информации о пострадавших не поступало.