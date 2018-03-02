Пожар в историческом здании в центре Петербурга локализован

Крупный пожар в историческом здании в центре Санкт-Петербурга удалось локализовать в 4:17 по мск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар в Петроградском районе локализован https://t.co/ylLXgb8H9t — МЧС Санкт-Петербург (@OgonPress) 2 марта 2018 г.

Как сообщалось ранее, около двух часов ночи в здании на улице Куйбышева, 21, вспыхнула кровля. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг. Жилых помещений в здании нет, только офисные, передает ТАСС. Информации о пострадавших не поступало.

Дом в стиле модерн построил в начале ХХ века архитектор Карл Бальди. Здание является выявленным объектом культурного наследия.