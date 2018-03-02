Российский легкоатлет Лысенко: свою победу не переоцениваю

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, впервые в карьере завоевавший титул чемпиона мира, рассказал, как его настраивал тренер перед последней попыткой. Кроме того, спортсмен заявил, что он хоть и рад победе, но не собирается ее переоценивать.

"Когда оставалась последняя попытка на 2,36, ко мне подошел мой тренер Евгений Петрович Загорулько и призвал меня забыть, что я на чемпионате мира, и делать все как на тренировке. Я попросил тишины, прокрутил в голове все и прыгнул", — приводит слова прыгуна в высоту ТАСС.

Также Лысенко сообщил, что его соперник Баршим поздравил россиянина с победой. "Он похлопал по спине и сказал, что я очень круто прыгал. Но я не собираюсь переоценивать свою победу. Просто у него сегодня не получилось прыгнуть на 2,36, как мне в Лондоне в августе не удалось опередить его", — заявил легкоатлет.

Напоследок российский прыгун в высоту признался, что даже не может выразить словами свое счастье от победы на чемпионате мира. "Ощущения просто нереальные. Я не думал заранее о победе, просто настраивался показать здесь тот результат, на который способен", — добавил Лысенко.