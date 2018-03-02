Посольство России в США предлагает выбрать названия для нового российского вооружения

Посольство России в США предложило придумать названия для нового российского вооружения, передает телеканал "Россия 24". Об этом дипведомство сообщило в Twittter.

Речь идет о крылатой ракете неограниченной дальности, беспилотном подводном аппарате и боевом лазерном комплексе. Об их разработке накануне рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. За название оружию можно проголосовать на сайте Министерства обороны.