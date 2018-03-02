Сахалин отрезан от мира из-за сильнейшего циклона

Мощный циклон отрезал Сахалин от остального мира. Закрыт аэропорт, не ходят паромы. На самом острове запретили движение по ряду автодорог, остановили пригородные поезда по 10 направлениям. Действует штормовое предупреждение, сообщает телеканал "Россия 24".

На Сахалине — сильный снегопад, метель и ветер с порывами до ураганного. В нескольких селах и пригороде Южно-Сахалинска частично отключилось электричество. В школах отменили занятия.

Ураган свирепствует и на Курилах. Там осадки ожидаются в виде мокрого снега с дождем. Погода начнет улучшаться только в субботу, 3 марта, когда циклон должен покинуть регион.