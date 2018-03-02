В Баренцевом море пограничники изъяли контрабанду на 23 миллиона рублей

Крупную партию незаконно добытого камчатского краба и морепродуктов изъяли пограничники в Баренцевом море и Приморском крае. Общая стоимость контрабанды — более 23 миллионов рублей, передает телеканал "Россия 24".

На одном из островов Баренцева моря поймали группу браконьеров. У злоумышленников изъяли инструменты, крабов выпустили в море. В Приморском крае накрыли подпольный цех, в котором перерабатывали морские деликатесы. Было изъято около полутора тонн морепродуктов.

Кроме того, пограничники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России 23 тонн осетровых под видом сырья для переработки.