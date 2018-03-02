Новые модели дронов для тушения пожаров испытали в Красноярском крае

Испытания новых моделей беспилотников провели подразделения Авиалесоохраны в Красноярском крае, передает телеканал "Россия 24". С их помощью в регионе будут тушить лесные пожары.

Также в рамках учений были отработаны тренировочные прыжки с новой парашютной системой из самолетов Ан-2, а ещё — спуски с вертолета Ми-8. Для проведения тренировок на базу аэропорта Шушенское приехали инструкторы из Москвы, Амурской области и других регионов России. Проведение таких тренировок, по словам инструкторов, поможет привести личный состав в полную готовность к началу пожароопасного сезона.