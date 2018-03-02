Для экотуристов на Ставрополье строят новый объект

Новый объект экотуризма строят на Ставрополье, передает телеканал "Россия 24". Проект разработал местный фермер, а с деньгами помогли власти — выдали специальный грант.

На пятидесяти гектарах будут жить, в том числе, десятки коров особой породы — красной степной. Также туда привезут овец и домашнюю птицу. Для туристов уже строится отель. Также проект предусматривает спортплощадки, зоны отдыха и искусственный пруд. Будет и тир. Власти региона учли высокий интерес предпринимателей к экотуризму и увеличили объём выдаваемых грантов до 30 миллионов рублей.