Стало известно, кто послал Трампу-младшему конверт с белым порошком

Следователи обнародовали имя отправителя конверта с белым порошком Дональду Трампу-младшему. Им оказался 24-летний Дениэл Фризелло из штата Массачусетс. Об этом пишет издание New York Post ссылкой на офис федерального прокурора в Бостоне.

Фризелло уже предъявлено обвинение. Конверт со странным содержимым семья Трампа- младшего получила в середине февраля, напоминает телеканал "Россия 24". Посылку вскрыла супруга Дональда-Трампа-младшего. Ее госпитализировали в целях предосторожности. Позже экспертиза показала, что порошок был безвреден.