Два очка Малкина не спасли "Питтсбург" от разгрома в игре с "Бостоном"

В НХЛ стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В матче между "Питтсбург Пингвинз" и "Бостон Брюинз" соперники забросили 12 шайб. "Медведи" на своей площадке разгромили "пингвинов" со счетом 8:4. Форвард гостей Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

В первом периоде зрители увидели восемь заброшенных шайб. Хозяева льда выиграли этот отрезок со счетом 5:3. Во второй двадцатиминутке хоккеисты "Бостона" отличились еще трижды, сняв вопросы о победителе. Гости в третьем периоде смогли лишь отыграть одну шайбу.

В другой встрече дня "Филадельфия Флайерз" уступила дома "Каролине Харрикейнз" со счетом 1:4.