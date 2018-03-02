Дадонов и Мамин внесли вклад в победу "Флориды" над "Нью-Джерси"

Российские хоккеисты "Флориды Пантерз" Евгений Дадонов и Максим Мамин помогли своей команде дома одолеть "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 3:2. Мамин забросил вторую шайбу в этой встрече, а Дадонов дважды ассистировал партнерам.

В другой игре дня "Тампа-Бэй Лайтнинг" лишь в овертайме сумела сломить сопротивление "Даллас Старз" – 5:4 в пользу "молний". У проигравших голевой передачей отметился Александр Радулов. У победителей из-за травмы вновь не сыграл лучший бомбардир чемпионата НХЛ Никита Кучеров. Не принял участия в игре и вратарь Андрей Василевский.