Тренер "Арсенала" Венгер: мы проиграли сильнейшему клубу Англии

Французский наставник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер прокомментировал для прессы второе подряд крупное поражение своей команды от "Манчестер Сити". "Канониры" уступили в матче премьер-лиги (0:3), а несколькими днями ранее с тем же счетом – в финале Кубка английской лиги.

"Думаю, мы очень старались сегодня, но играли неуверенно – это было видно в дебюте матча, и мы за это поплатились, — цитирует Венгера Sports.Ru со ссылкой на ВВС. – Нужно было забивать с пенальти, но мы в очередной раз не смогли его реализовать. В итоге проиграли лучшей на данный момент команде в Англии".

"Увы, но мы должны признать, что "Сити" лучше нас. И то, что они лидируют с большим отрывом [в премьер-лиге, прим. ред.], – это не совпадение. Мало зрителей на трибунах? Случившееся в воскресенье [поражение в финале Кубка английской лиги, – прим. ред.] не вызывает эйфорию. И погода также внесла свои коррективы", – сказал Венгер.

Следует сказать, что после первого проигрыша "пушкарей" "МанСити" снова пошли слухи, что Венгера отправят в отставку нынешним летом. Теперь у "Арсенала" весьма неутешительная статистика: лондонский клуб уступил в пяти из семи последних матчей, а также в трех играх подряд. За месяц подопечные Венгера выиграли только у "Эвертона" (5:1) и шведского "Эстерсунда" (3:0).