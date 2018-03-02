Россиянина задержали в Германии по "кокаиновому делу"

В Германии задержан возможный организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук, передает РИА Новости.

Как сообщил его адвокат Владимир Жеребенков, ночью позвонила его супруга и сказала, что полиция задержала его в связи с вопросом о розыске. Решается вопрос об экстрадиции. По его словам, ночью в квартиру Ковальчуков в пригороде Берлина пришли полицейские, вели себя корректно. "Сказали, что без доказательств выдавать не будут, но вопрос рассмотрят", — отметил Жеребенков.

В настоящее время адвокат занимается поиском в Германии русскоговорящего адвоката для своего доверителя, разбирающегося в вопросах экстрадиции.

Власти Аргентины ранее заявили, что во время совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России.

Как сообщалось ранее, чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты. По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Ведется поиск других фигурантов.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук, который был ранее задержан в Германии, никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.

"Мы перерыли все архивы, все. Мы разговаривали со всеми, с кадровиками, с руководством, со всеми. Поднимали все бумаги. Никогда Ковальчук не работал в министерстве иностранных дел или в посольстве", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом Захарова попросила российские СМИ, распространявшие сообщения о том, что Ковальчук якобы работал в МИД, дать опровержение данной информации.