Сироткин провел первые предсезонные тесты за Williams

В Барселоне 1 марта завершились первые предсезонные тесты "Формулы-1". В столице Каталонии все четыре дня стояла холодная погода, а в предпоследний день трассу вовсе замело снегом. Однако это не помешало командам впервые протестировать новые машины.

Самые быстрое время за все четыре дня команды и пилоты показали в последней сессии. Лучшим стал британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон, показавший время – 1 минута 19,333 секунды, сообщает Чемпионат.com. Вторым стал немец Себастьян Феттель на Ferrari (1.19,673), третьим – бельгиец Стоффель Вандорн на McLaren (1.19,854).

Российский гонщик Williams Сергей Сироткин поучаствовал в трех тестовых днях. Но команда работала по программе инженеров, проехав в сумме 276 кругов, поэтому быстрое время не показала.В тестах принял участие еще один россиянин Никита Мазепин. Он выступал за команду Force India и в первый день на холодных шинах вылетел с трассы.

Вторые предсезонные тесты также пройдут в Барселоне и начнутся 6 марта.