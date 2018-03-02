НХЛ. Передача Панарина не спасла "Коламбус" от поражения

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Лос-Анджелес Кингз" на домашнем льду обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Нэйт Томпсон (23-я минута), Алекс Айафалло (26-я и 57-я), Таннер Пирсон (37-я) и Джефф Картер (49-я). У гостей отличились Кэм Аткинсон (4-я) и Сет Джонс (14-я). Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметился результативной передачей и набрал очки в шестом матче подряд.

В других матчах игрового "Сан-Хосе Шаркс" дома со счетом 7:2 победил "Чикаго Блэкхокс", российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов забросил одну из двух шайб. "Нэшвилл Предаторз" в гостях одержал волевую победу над "Эдмонтон Ойлерз" (4:2), уступая по ходу встречи со счетом 0:2.