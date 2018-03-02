Узнать о биоразнообразии региона поможет анализ ДНК пиявок

Узнать о биоразнообразии того или иного региона бывает не так-то просто, однако учёные из Американского музея естествознания нашли оригинальное решение. Они обратились к пиявкам. Те, конечно, на вопросы биологов не ответят, зато за них всё расскажет анализ ДНК.

Пиявки (подкласс кольчатых червей), как известно, питаются кровью, поэтому проверка их ДНК даст сведения о многих животных, обитающих в определённом регионе.

На самом деле идея не совсем нова: в 2012 году исследователи уже применили такой подход, изучив ДНК 25 пиявок во Вьетнаме. На этот раз тот же метод опробовали в более обширном регионе.

Команда исследовала ДНК около 750 пиявок рода Haemadipsa, собранных в странах Азии – Китае, Бангладеше и Камбоджи. Результаты показали, что беспозвоночные хранят ДНК самых разных млекопитающих, среди которых были мунтжаки (род оленей), макаки, дикие кошки, дикобразы, крысы и гауры (индийские бизоны). Последние сегодня находятся под угрозой исчезновения.

Немало удивили учёных следы ДНК летучих мышей, а также трёх типов наземных птиц. О том, что пиявки лакомятся их кровью, ранее не было известно.

"Наша работа продемонстрировала, что мы можем определить, какие млекопитающие находятся в охраняемой зоне, без отлова, без использования образцов помёта или шерсти и без камер-ловушек. Все эти методы по разным причинам являются проблематичными", — рассказывает соавтор работы Марк Сиддалл (Mark Siddall).

По его словам, секвенирование даёт более чёткое представление о биоразнообразии региона, поскольку ДНК "хозяина" остаётся в организме пиявки в течение нескольких месяцев. Кроме того, сделать нужны анализы куда быстрее, чем вести долгие наблюдения и искать следы присутствия животных.

Таким образом, полученные данные существенно упростят все другие методы мониторинга местности и помогут не упустить животных, встреча с которыми считалась ранее маловероятной. Кроме того, новый подход будет эффективным для контроля популяций исчезающих видов, полагают исследователи.

Простота метода, как говорят авторы, заключается ещё и в том, что пиявок искать не требуется – в поисках пищи они сами "заходят на огонёк", стоит биологам отправится в джунгли.

Кстати, это исследование также помогло больше узнать о генетическом разнообразии и самих пиявок. Так, из 15 видов, у которых брали анализы ДНК, только два оказались ранее изученными. Специалисты отмечают, что для точной классификации этих маленьких кровопийц потребуется ещё очень много работы.

Более подробно о сотрудничестве с пиявками команда рассказала в статье, которая была опубликована в издании Systematics and Biodiversity.

К слову, ранее учёные обнаружили у одного вида пиявок способность выдерживать температуру 196 градусов ниже нуля.