Златан Ибрагимович: я скучаю по играм за сборную

Шведский нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, который после Евро-2016 завершил карьеру в национальной сборной, заявил журналистам, что может вернуться в команды "Тре крунур", которая завоевала право участия в чемпионате мира 2018 года в России.

"Откровенно говоря, я скучаю по сборной, — цитирует Ибрагимовича испанское издание As. – И если захочу вернуться, то сделаю это. Мне нужно почувствовать, что смогу хорошо сыграть".

На мировом первенстве-2018 команда Швеции сыграет в одной группе с чемпионами мира из Германии, а также сборными Южной Кореи и Мексики. Кроме того, шведы попали в одну группу с командой России в новом турнире УЕФА – футбольной Лиге наций.