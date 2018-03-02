Тренер "Локомотива" Семин: поздравляю "Спартак" с успехом

Накануне старта второй части чемпионата России по футболу в премьер-лиге тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, чьим подопечным предстоит играть со "Спартаком", поздравил "красно-белых" с тем, что они сумели перенести кубковую игру против "Крыльев Советов" из-за аномально морозной погоды.

"Я поздравляю руководителей «Спартака», которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов, — написал наставник "Локо" на своей странице в социальной сети Instagram. – Играть в такой мороз действительно опасно! Почему же игроки «Локомотива», ЦСКА, «Амкара», «Авангарда», «СКА Хабаровск» вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях? Такие избирательные решения не украшают наш чемпионат".

Стоит напомнить, что "Локомотиву" в ноябре прошлого года не удалось перенести гостевую игру против "СКА-Хабаровск", хотя играть командам пришлось в 20-градусный мороз. Теперь Семин возмущенно "передает привет" руководителям нашего футбола – РФС и РФПЛ, — которые в разных случаях демонстрируют различный подход к похожим ситуациям. Расстройство Юрия Павловича можно понять: перед очной встречей с "Локо" спартаковцы не играли в Кубке, а просто слетали туристами на несостоявшийся матч.