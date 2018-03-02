"Тур де Франс" может отказаться от подиум-герлз

Организаторы престижной веломногодневки "Тур де Франс" в 2018 году могут отказаться от идеи приглашения подиум-герлз. Девушки встречают спортсменов перед началом гонки, а также принимают участие в награждении велогонщиков после финиша и по традиции целуют их на подиуме.

В прошлом году организаторы другой престижной шоссейной велогонки "Вуэльта Испании" первыми из Гранд-тура отказались от приглашении подиум-герлз, напоминает ТАСС. В 2018 году "Тур де Франс" пройдет с 7 по 29 июля.

Напомним, ранее "Формула-1" отказалась от приглашения на гонки грид-герлз, заменив их юными гонщиками.