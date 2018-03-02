При пожаре в общежитии в Казахстане погибли 6 человек

В Казахстане на стройплощадке газотурбинной электростанции "Карабатан" произошел пожар в общежитии контейнерного типа, передает "Интерфакс". Погибли 6 человек, четверо госпитализированы.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.

Пожар произошел на территории вахтового городка. На момент ЧП в общежитии находилась ночная смена рабочих – около 20 человек.