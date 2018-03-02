При пожаре в общежитии в Казахстане погибли 6 человек

2 марта 201811:19
При пожаре в общежитии в Казахстане погибли 6 человекЧитайте нас в Telegram
В Казахстане на стройплощадке газотурбинной электростанции "Карабатан" произошел пожар в общежитии контейнерного типа, передает "Интерфакс". Погибли 6 человек, четверо госпитализированы.
Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.
Пожар произошел на территории вахтового городка. На момент ЧП в общежитии находилась ночная смена рабочих – около 20 человек.
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