Премьер-лига. Эксперты отдают преимущество "Рубину" в матче с "Анжи"Читайте нас в Telegram
Матчем в Каспийске между махачкалинским "Анжи" и казанским "Рубином" возобновляется чемпионат России по футболу в премьер-лиге. Команды провели длинное зимнее межсезонье и оценить их шансы довольно сложно. Но в первой игре 21-го тура специалисты делают ставку на преимущество гостей.
По мнению экс-футболиста сборной России Егора Титова, "ничего особенного нет в игре "Анжи": "Махачкалинцам нужно спасаться, искать возможности для набора очков. И вроде бы неплохая возможность должна появиться в игре с "Рубином". Но казанцы в заключительной части сезона могут показать очень хорошие результаты. Должна уже нормализоваться обстановка внутри команды".
Титов напоминает, что "Рубин" покинули дорогостоящие футболисты, получавшие запредельные деньги: "При этом "Рубин" сумел прилично укрепиться, взяв Нобоа, Попова. Думаю, что по классу состава "Рубин" "Анжи" превосходит и должен начать вторую часть сезона с победы. Забить этому "Рубину" будет очень сложно. А в атаке "Анжи" нет ничего интересного. Поэтому делаю ставку на победу "Рубина" в гостевой встрече".
"В первых матчах после перерыва обычно команды очень осторожно играют, — цитирует экс-игрока московского "Спартака" Евгения Ловчева сайт "Рейтинг Букмекеров". – Плюс Бердыев [тренер "Рубина" Курбан Бердыев, — прим. ред.] во всех своих командах ставит упор на оборону и прежде всего учит, как справляться с атаками соперников".
"Для коллективов, тренируемых Бердыевым, без разницы – сыграть от защиты на контратаках против "Анжи" или, например, мадридского "Атлетико". Поэтому много голов я не жду. И думаю, что разница в силе соперников здесь будет компенсирована домашним характером встречи для "Анжи". Поэтому мне представляется, что будет ничья", — заключил эксперт.
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