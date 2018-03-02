Кучеров, Малкин и Овечкин в лидерах списка бомбардиров НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершается регулярный чемпионат и среди бомбардиров Лиги на первых ролях стоят россияне. Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинз" вышел на второе место среди лучших снайперов, уступая только Никите Кучерову, выступающему за "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Как уже сообщали Вести.Ru, Кучеров первым из хоккеистов НХЛ превзошел рубеж в 80 очков по системе "гол плюс пас" – у лидера "молний" 82 балла (33+49). У Малкина после последней игры против "Бостона Брюинз" стало 78 очков (36+42).

Следует сказать, что на 9-м месте в этом списке идет Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпиталз". У капитана "столичных" 71 балл (39+32). При этом Ови уверенно лидирует в списке бомбардиров Лиги: его 39 забитых шайб пока оставляют за ним первую строчку. Малкин и здесь второй, а Кучеров – пятый.