Агрессивный поклонник напал на охрану Ольги Бузовой в Хабаровске

Буйный поклонник Ольги Бузовой попытался с боем без билета прорваться на ее концерт в Хабаровске, но наткнулся на несговорчивого охранника, который одним ударом отправил фаната на пол. Даже сильно ударившись головой, мужчина не прекратил попыток прорваться в зал, осыпая скрутивших его противников оскорблениями и требуя вызвать полицию. Очевидцы сняли на видео отважный, но безуспешный прорыв.

Инцидент произошел в четверг вечером в Доме культуры профсоюзов. На кадрах видно, как 30-летний хабаровчанин нарезает круги вокруг входа в зал, откуда уже доносятся песни столичной поп-дивы. Камнем преткновения для него стали билетер и сотрудник ЧОП, которые отказались открывать двери до тех пор, пока посетитель не продемонстрирует билет. Такового у мужчины с черной сумкой не оказалось, и он ринулся в атаку на охранника, но практически тут же оказался на полу.

Впрочем, поклонник предпринял еще одну попытку попасть в зал, но тут его скрутили и передали прибывшим стражам порядка. В отделении он окончательно всех запутал, то и дело меняя показания: якобы у него был билет, но он его потерял, при этом изначально на концерт не собирался, поскольку не является поклонником. Уже через пять минут мужчина величал себя фанатом Бузовой.

Тест на наличие в крови алкоголя и наркотиков дал отрицательный результат, так что в конце концов на горожанина составили протокол за мелкое хулиганство и отпустили домой, сообщил AmurMedia старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.