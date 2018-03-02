Армен Саркисян стал новым президентом Армении

Новым президентом Армении избран Армен Саркисян, передает ТАСС. Президента выбирали тайным голосованием в парламенте. Из 105 депутатов в голосовании участвовал 101, один бюллетень признан недействительным. За единственного кандидата проголосовали 90 депутатов, против – 10.

Новый президент вступит в должность на заседании Национального собрания 9 апреля.

Кандидатуру Саркисяна поддержали три из четырех парламентских фракций, против проголосовали оппозиционеры.

Согласно новому тексту конституции Армении власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, функции президента станут представительскими.

Кандидатуру посла Армении в Великобритании Армена Саркисяна предложил действующий глава страны Серж Саргсян.

Армену Саркисяну 65 лет, в 1996-1997 годах он возглавлял армянское правительство.