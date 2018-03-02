Лавров призвал перестать делить террористов на "плохих" и "не очень"

Необходимо отказаться от двойных стандартов в вопросах борьбы с терроризмом и прекратить делить боевиков на "плохих" и "не очень". Такое мнение в интервью болгарскому журналу "Международные отношения" высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что в целях эффективной борьбы с террористической угрозой на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу о формировании широкого антитеррористического фронта, "которая в полной мере сохраняет свою актуальность и сегодня".

Министр убежден, число сторонников принципиальных подходов РФ продолжает увеличиваться. "В том числе в политических и экспертных кругах Запада, где укрепляется понимание того, что для победы над терроризмом необходимо учиться преодолевать противоречия, ориентироваться на долгосрочную перспективу", — цитирует Лаврова ТАСС.

Россия остается важным гарантом глобальной стабильности, подчеркнул министр.