Симоньян: американские власти боятся российских журналистов больше, чем ракет

Симоньян: американские власти боятся российских журналистов больше, чем ракетЧитайте нас в Telegram
Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт отказалась дискутировать с российскими журналистами на брифинге. В США российских журналистов боятся больше, чем российских ракет, прокомментировала этот случай главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
- Планируют ли США продолжать переговоры с Россией по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия? – поинтересовался на брифинге в американской внешнеполитическом ведомства корреспондент канала "Россия 1".
В ответ Науэрт выразила озабоченность тем, что на продемонстрированном в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию президента России Владимира Путина видео якобы видно, как российские ракеты атакуют США.
Журналистка российского Первого канала попыталась ей возразить, но услышав, что корреспондентка также представляет Россию, Науэрт отказалась отвечать на вопрос. Она обвинила журналистов в работе на российское правительство.
Специальные места для американских журналистов на брифингах пообещала выделить Мария Захарова, если в Госдепе США будут игнорировать вопросы их российских коллег и ограничивать им доступ к информации на основе их национальной принадлежности.
Поведение Госдепа недопустимо, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
"Это журналисты, которые выполняют свою работу. Да, они, конечно, имеют национальную принадлежность. Они, конечно, приехали из России. Но на основе принадлежности к стране вы не имеете права отказывать им в доступе к информации", — подчеркнула официальный представитель МИД России.
Нельзя делить журналистов по странам и национальностям, считает Захарова.
"Если Госдепартамент еще раз посмеет назвать наших журналистов, которые присутствуют на брифинге, журналистами из России и на этом основании перестать с ними общаться, мы реализуем то, что обещали: мы сделаем специальные места для журналистов из США. Это будут места в пресс-центре МИД, это будут места на брифингах, пресс-конференциях, специально отведенные места, чтобы уже ваши журналисты почувствовали, что это такое", — подчеркнула Мария Захарова.
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания призвал США услышать Россию. Он рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в России на вооружение. Среди них 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты для подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". Кроме того, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, которые не используют для полета баллистические траектории, а потому неуязвимы для современных систем противоракетной обороны.
Неизвестно, услышал ли Вашингтон Путина, но в ролике, демонстрирующем испытание ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком и стартом комплекса "Сармат", в США увидели, что там при демонстрации траектории полета ракеты якобы была использована карта США.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что в роликах о новом российском оружии никаких карт использовано не было. В роликах были показаны лишь условные географические очертания.
"Не вижу оснований, чтобы говорить о том, что там использованы какие-то штаты США", — добавил Дмитрий Песков.
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