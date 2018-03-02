Сделка по передаче земель "Совхоза имени Ленина" признана недействительной

Суд признал недействительной сделку по передаче "Совхозом имени Ленина" двух земельных участков в ООО "ТТ Девелопмент".

Об этом рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александра Степаненко. По ее словам, исковые требования Ивана, Ольги и Тамары Маркиных были удовлетворены в полном объеме. Сделка судом была отменена.

В иске говорится о том, что в 2008 году два земельных участка были внесены ЗАО "Совхоз имени Ленина" в уставный капитал ООО "ТТ Девелопмент" в обмен на долю номинальной стоимостью 29,3 миллионов рублей. После этого началось их дробление и продажа третьим лицам – например, под строительство торгового центра компании ИКЕА за 1 миллиард 600 миллионов рублей.

Истцы заявили, что данные сделки не были должным образом одобрены собранием акционеров совхоза, а в результате акционеры не получили причитающие им дивиденды.

Поскольку решение арбитражного суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, юрист "Совхоза имени Ленина" намерена обжаловать сегодняшнее решение.

Женщина, которая отказалась представиться, заявила, что данный вердикт "противоречит не только закону, но и здравому смыслу" и принят, по ее мнению, исключительно в связи с предвыборной кампанией владельца "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина.

Юрист подчеркнула, что после выборов "все закончится", в случае же, если решение вступит в силу, она пообещала побриться налысо.