Нелидов получил 8 лет и 27,5 миллиона штрафа

Экс-глава Карелии, бывший директор музея-заповедника Кижи Андрей Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 миллиона рублей. Суд признал его виновным в получении взяток от предпринимателей на 4,6 миллиона рублей, передает ТАСС. Суд также лишил Нелидова государственной награды – ордена Почета.

Еще один фигурант дела, бывший советник директора музея Иван Романов, признан винновым в посредничестве во взяточничестве. В декабре Романова уже осудили на 20 лет за педофилию, сейчас же суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима и штрафу в 16,5 миллиона рублей.

По версии следствия, Нелидов, будучи директором музея-заповедника "Кижи", при помощи Романова с июня по сентябрь 2015 года получил 4,6 миллиона рублей взяток. За эти деньги он разрешил коммерсантам торговать на территории музея.

Нелидов свою вину не признал, заявив, что деньги предназначались Романову за аренду торговых помещений на территории входной зоны музея, в строительство которых советник и его партнеры вложили 15 миллионов рублей.

Андрей Нелидов возглавлял Карелию с 2010 года по май 2012-го, затем ушел в отставку по собственному желанию, а в январе 2013-го возглавил музей "Кижи", что вызвало протесты как со стороны работников музея, так и со стороны общественности – в Петрозаводске тогда прошло два митинга за его отставку.