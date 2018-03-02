Порошенко одобрил приватизацию и запретил России в ней участвовать

Закон о приватизации, на котором настаивал МВФ, подписан. Свою подпись под законом поставил президент Украины Петр Порошенко. Этот закон заменил собой семь разных регулирующих законов на Украине. Участвовать в приватизации украинских предприятий России закон запрещает.

"Государство-агрессор не имеет права принимать в ней участие", — написал в своем Twitter пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. Закон отсекает любые коммерческие структуры, конечным бенефициарным владельцем или собственником 10% которого являются российские физические и юридические лица.

Закон 7066 "О приватизации государственного имущества" 18 января 2018 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект поддержала Верховная рада, напоминает "Интерфакс".

Закон способствует расширению круга потенциальных инвесторов, так как существенно усиливает защиту их прав, считает украинское министерство экономического развития и торговли. Для объектов большой приватизации устанавливается срок продажи 12 месяцев, а для малой – пять месяцев.

"Для этого он предусматривает возможность использования лучших международных практик разрешения споров и применения международного права в договорах купли-продажи до 2021 года. Если, например, покупатель пожелает, чтобы договор купли-продажи регулировался правом Англии и Уэльса, орган приватизации будет обязан удовлетворить это условие", — поясняется в справке украинского министерства.

Кроме того, закон устанавливает единый алгоритм продажи больших государственных объектов и единую процедуру для малых.

Закон установил два способа продажи государственных и коммунальных предприятий: открытый интернет-аукцион в "ProZorro.Продажи" для малой приватизации с возможностью применить классический и голландский аукционы, а также аукцион с применением инвестиционного советника из числа наибольших инвестиционных банков для приватизации больших объектов.

"Если предприятие за последний год перешло стоимость активов в 250 миллионов гривен — это объект большой приватизации, которая будет проходить исключительно на электронных платформах", — пояснил и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

Определена и стартовая цена для объектов малой приватизации. Это их балансовая стоимость, если она не равна нулю. Кроме того, если баланс определить невозможно, то стартовую цену установят оценщики.

Долг Украины только перед МВФ, кстати, превышает 12 миллиардов долларов.