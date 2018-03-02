Глава Дербентского района Дагестана задержан и помещен в ИВС

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону, отметив, задержанный помещен в изолятор временного содержания в Махачкале, но пока официального обвинения ему не предъявлено.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил в отношении Джелилова уголовное дело по факту превышения полномочий.

2 марта у него дома и на работе прошли обыски, в ходе которых сотрудники республиканских управлений ФСБ, СКР и МВД провели выемку документов.