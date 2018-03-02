"Динамо" требует у Погребняка 20 млн евро, футболист у клуба – 60 млн рублей

В деле бывшего нападающего московского "Динамо" и сборной России по футболу Павла Погребняка появились новые подробности. Стали известны суммы, которые клуб и игрок требуют друг у друга.

Как сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Погребняка, футболист получил от "Динамо" претензию, согласно которой клуб просит его выплатить 20 млн евро. "Сегодня Павел получил претензию, согласно которой "Динамо" просит выплатить 20 млн евро за расторжение контракта по его вине, — сказал Прокопец, которого цитирует Чемпионат.com. — Мы не согласны с этой претензией, но решение будут выносить компетентные органы РФС".

Кроме того, ранее в телеграм-канале "Мутко против" была опубликована информация, согласно которой Погребняк надеется получить от "Динамо" 60 млн рублей — 13 млн рублей в качестве долга и 47 млн рублей за досрочное расторжение контракта. "Павел требует от "Динамо" задолженность по заработной плате и остаточную стоимость контракта. Порядок сумм действительно в районе названных в прессе", — подтвердил Прокопец.