Незадачливые воры спрятались от погони на территории полицейского участка

Марван аль-Эбади и Сальма Уриен из Аризоны вполне могут стать новыми героями американской комедии "Тупой и еще тупее", правда, только после того, как выйдут на свободу. Пара отличилась действительно незаурядным поступком — убегая от стражей порядка, молодые люди 28 и 29 лет от роду спрятались на территории полицейского участка, прямо под камерами наблюдения.

Сальма и Марван, как полагают следователи, периодически воровали вещи в магазинах, но вечером 16 февраля провернуть привычную схему с переодеванием у шоплифтеров не получилось — владелец торговой точки на АЗС в городе Пеория заподозрил неладное и вызвал правоохранителей.

Молодые люди бросились бежать, а когда машина с "мигалкой" практически догнала их, перебрались через забор, при этом не обратив внимания на табличку "Полиция Пеории". Девушка спряталась под скамейку, а ее подельник прильнул к ограждению, все еще надеясь уйти от ответственности.

Стражи порядка умолчали о выражении лиц злоумышленников в тот момент, когда им рассказали о месте, где они рассчитывали залечь на дно. Предполагаемым шоплифтерам предъявлено обвинение не только в краже, но и в употреблении наркотиков и в проникновении на территорию полиции.