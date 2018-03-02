Украина получит от США Javelin на 47 миллионов долларов

Украина получит американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Контракт одобрили в Пентагоне, но Киеву придется раскошелиться: общая сумма составит 47 миллионов долларов. В министерстве обороны США считают, что это не изменит военный баланс в регионе, что крайне сомнительно. Украина получит более двух сотен ракет и 37 комплексов, американские инструкторы займутся обучением украинских военных.

Американское летальное оружие все же попадет в руки украинских военных. В военном ведомстве США заявили, что одобрили подписание контракта на поставку противотанковых систем "Джавелин" (Javelin) в Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью 47 миллионов долларов.

За эти деньги Украина может получить 37 противотанковых комплексов и 210 ракет. Контракт еще не подписан, но это дело времени, считают эксперты. Поставку летального оружия на Украину обсуждают в Европе и США уже давно. Накануне экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжерс прокомментировал поставки "Джавелинов" в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

На Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы, поэтому я советую тщательно к ней присмотреться. Это не заоблачной сложности технология, почему бы Украине не производить собственные системы. Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие в Донбассе, но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории.

Генерал искренне верит, что американские противотанковые системы усилят позиции Украины в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. На это заявление уже отреагировал российский МИД.

"К чему все это приведет? Просчитано? Проанализировано? Чего хотят добиться? Урегулирования конфликта? Для этого есть минский комплекс договоренностей. Там все прописано. Кстати говоря, там нет ни слова о том, что поставки вооружения каким-то образом могут помочь урегулировать ситуацию. Там есть совсем другое. Там есть поэтапный план урегулирования, который нужно шаг за шагом реализовать", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова подчеркнула, что все страны должны использовать свое политическое влияние на стороны конфликта для выполнения минских договоренностей. При этом власти ДНР без лишней скромности заявили, что с нетерпением ждут американские противотанковые системы.

"У нас проходили определенные учения — как бороться против этих систем. Мы готовы, пусть сюда привозят. Заодно и у нас новые образцы появятся", — предупредил заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин.

Басурин считает, что Украина просто выбросит деньги на ветер, если купит "Джавелины". Армия Украины не готова использовать подобные системы. Да и одобренное количество ракет вряд ли сможет что-то изменить на линии соприкосновения в Донбассе, уверены военные эксперты.

При этом власти Украины, по данным издания "Оборонно-промышленный курьер", уже готовят на экспорт свой модернизированный танк "Оплот". Его выпускает завод имени Малышева. Вероятно, американские военные хотят подробнее узнать о тактических характеристиках советской боевой техники.