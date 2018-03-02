Защиту от рака обнаружили на коже человека

На коже человека находится огромное количество микроорганизмов, объединённых под общим названием микробиота кожи. Но не стоит пугаться: многие из таких организмов защищают людей от возникновения псориаза, акне и других подобных заболеваний. Недавно американские учёные выяснили, что бактерии на коже человека имеют в своём арсенале ещё одну защитную функцию.

Исследователи из Школы медицины при Калифорнийском университете в Сан-Диего обнаружили штамм бактерий Staphylococcus epidermidis (эпидермальный стафилококк), также присутствующий на коже человека, который способен защитить своего "хозяина" от рака.

Один из авторов исследования Ричард Галло (Richard Gallo) говорит, что этот штамм часто можно найти на здоровой коже человека.

"Он отличается селективной способностью к подавлению роста некоторых видов рака", — отмечает учёный.

Оказалось, что этот особый штамм бактерий производит химическое соединение 6-N-hydroxyaminopurine (6-HAP). Оно способно останавливать распространение раковых клеток, а также подавлять развитие опухоли кожи, вызванной ультрафиолетовым излучением.

"Уникальный штамм кожных бактерий производит химическое соединение, убивающее несколько типов раковых клеток. При этом оно не является токсичным для нормальных клеток", — говорит Галло.

Специалисты изучали мышей, на чью кожу "подселили" этот штамм бактерий, а затем их подвергли воздействию ультрафиолетового излучения. Выяснилось, что на коже таких грызунов развивалось намного меньше опухолей кожи по сравнению с животными из контрольной группы. На кожу последних также поместили штаммы бактерий, но они были не способны выделять 6-HAP.

Исследование также показало, что внутривенные инъекции 6-HAP в организм мышей, которым пересадили клетки меланомы (самая серьезная форма рака кожи), уменьшили размер опухолей более чем на 50 процентов. Такие инъекции делали каждые 48 часов в течение двух недель. Никаких токсичных воздействий обнаружено не было.

"Учёные всё чаще находят доказательства того, что микробиота кожи является важным элементом в вопросе здоровья человека. Ранее мы сообщали о том, что некоторые бактерии на коже человека производят антимикробные пептиды, которые защищают нас от патогенных бактерий, таких как Staphylococcus aureus", — добавляет Галло.

В случае с S. epidermidis, по всей видимости, стоит говорить о дополнительном слое защиты, уберегающем людей от некоторых форм рака, считает учёный.

Специалисты провели небольшое исследование, которое показало: примерно 20 процентов людей обладают штаммами S. epidermidis, способными производить 6-HAP на коже.

В будущем учёные намерены выяснить, можно ли людям использовать 6-HAP для профилактики рака кожи. Также им интересно узнать, увеличится ли риск развития такого заболевания при потере 6-HAP. Кроме того, они хотят понять, как производится 6-HAP, возможно, это поможет в разработке новых методов лечения рака.

Результаты исследования представлены в научном издании Science Advances.

К слову, ранее искусственный интеллект научился диагностировать рак кожи, а автоматизированный детектор также поможет медикам упростить диагностику этого заболевания.