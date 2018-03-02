Австралийских дипломатов попытались подорвать в Кабуле

В Кабуле совершен теракт, направленный против сотрудников посольства Австралии. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. Предположительно, взорвано заложенное в автомашину самодельное взрывное устройство.

Как уточняет ТАСС, взрыв произошел в тот момент, когда рядом проезжали автомашины посольства Австралии. В результате погибли по меньшей мере три человека, 14 — получили ранения По счастливой случайности, никто из австралийских дипломатов не пострадал.

"Все сотрудники посольства находятся в безопасности", — подтвердила Джули Бишоп.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку. Подробности теракта устанавливаются.