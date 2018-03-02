Симферопольский лифт-убийца "скрипел, свистел" и часто ломался

Жители подъезда многоэтажного дома в Симферополе, где упал лифт и погибли женщина с ребенком, рассказали РИА Новости, что жаловались на его неисправность.

По словам одного из жильцов, лифт "скрипел, свистел" и находился в плохом состоянии. На жалобы отвечали, что лифт можно эксплуатировать до 2020 года.

Другие жильцы подтвердили, что лифт часто был неисправен и требовал ремонта.

Трагедия произошла днем в пятницу в доме номер 81 по улице Балаклавской в Симферополе. Мать и маленький ребенок скончались до приезда врачей. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.