Двое детей сбежали из Восточной Гуты через гуманитарный коридор

Восточную Гуту по гуманитарному коридору покинули двое детей — мальчик и девочка. Это произошло ночью 2 марта. Боевики вели по детям огонь из стрелкового оружия. Но дежурившие на пункте пропуска сирийские военнослужащие заранее засекли их движение и смогли организовать им встречу и прикрытие.

С детьми сейчас работают медики и психологи, сообщает РИА Новости. Массового выхода местных жителей из анклава пока не наблюдается, отмечает представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин. Боевики группировки "Джейш аль-Ислам", которая запрещена в России, из района восточной окраины населенного пункта Дума дважды обстреляли из минометов коридор безопасности, ведущий к пункту пропуска в населенного пункта Мухайям Аль — Вафедин.

По мнению российского офицера, обстрелы велись, чтобы препятствовать выходу желающего покинуть анклав гражданского населения.

В Дамаск приходит информация из Восточной Гуте о тяжелой гуманитарной ситуации, дефиците продовольствия и медикаментов, а также многочисленные жалобы по телефону от местных жителей на репрессии со стороны боевиков.

У российских военных есть данные, что некоторые гражданские активисты объединяются в небольшие группы и вооружаются для прорыва блокады боевиков и выхода на подконтрольные сирийскому правительству территории.

Боевики блокируют выход мирных жителей из Восточной Гуты, препятствуют эвакуации раненых и доставке гуманитарных грузов. Российский Центр по примирению враждующих сторон призвал лидеров боевиков снять запрет на выход гражданских жителей из Восточной Гуты. Под страхом расправы террористы запрещают людям перемещаться по гуманитарным коридора. Мирное население боевики рассчитывают использовать в качестве живого щита.

Резолюция Совета Безопасности ООН 2401 требует прекращения столкновений на минимум 30 дней на всей сирийской территории. Однако террористы продолжают обстрелы из Восточной Гуты Дамаска.

В Восточной Гуте с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9 до 14 часов. Три первые гуманитарные паузы с начала недели боевики сорвали.