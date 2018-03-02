Двое детей сбежали из Восточной Гуты через гуманитарный коридор

Тема:
Конфликт в Сирии 1 час назад
Двое детей сбежали из Восточной Гуты через гуманитарный коридорЧитайте нас в Telegram
Восточную Гуту по гуманитарному коридору покинули двое детей — мальчик и девочка. Это произошло ночью 2 марта. Боевики вели по детям огонь из стрелкового оружия. Но дежурившие на пункте пропуска сирийские военнослужащие заранее засекли их движение и смогли организовать им встречу и прикрытие.
С детьми сейчас работают медики и психологи, сообщает РИА Новости. Массового выхода местных жителей из анклава пока не наблюдается, отмечает представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин. Боевики группировки "Джейш аль-Ислам", которая запрещена в России, из района восточной окраины населенного пункта Дума дважды обстреляли из минометов коридор безопасности, ведущий к пункту пропуска в населенного пункта Мухайям Аль — Вафедин.
По мнению российского офицера, обстрелы велись, чтобы препятствовать выходу желающего покинуть анклав гражданского населения.
В Дамаск приходит информация из Восточной Гуте о тяжелой гуманитарной ситуации, дефиците продовольствия и медикаментов, а также многочисленные жалобы по телефону от местных жителей на репрессии со стороны боевиков.
У российских военных есть данные, что некоторые гражданские активисты объединяются в небольшие группы и вооружаются для прорыва блокады боевиков и выхода на подконтрольные сирийскому правительству территории.
Боевики блокируют выход мирных жителей из Восточной Гуты, препятствуют эвакуации раненых и доставке гуманитарных грузов. Российский Центр по примирению враждующих сторон призвал лидеров боевиков снять запрет на выход гражданских жителей из Восточной Гуты. Под страхом расправы террористы запрещают людям перемещаться по гуманитарным коридора. Мирное население боевики рассчитывают использовать в качестве живого щита.
Резолюция Совета Безопасности ООН 2401 требует прекращения столкновений на минимум 30 дней на всей сирийской территории. Однако террористы продолжают обстрелы из Восточной Гуты Дамаска.
В Восточной Гуте с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9 до 14 часов. Три первые гуманитарные паузы с начала недели боевики сорвали.
Ранее по теме
-
Террористы обстреляли российский центр по примирению сторон в Сирии1 час назад
-
Госдеп: на России лежит часть вины за несоблюдение перемирия в Восточной Гуте22 часа назад
-
Боевики проводят в Восточной Гуте показательные казни мирных граждан1 сутки назад
-
Под обстрелами боевиков в Восточной Гуте началась третья гумпауза1 сутки назад
-
Спецпредставитель Генсенка ООН проинформирован о мерах по спасению населения Восточной Гуты1 сутки назад
-
РФ известно о готовящейся провокации с химоружием в Сирии2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин уточнил, в каких случаях Россия использует ядерное оружие
- "Газпром" расторгнет контракты с "Нафтогазом" через суд
- "Кокаиновое дело": россиянина схватили в Берлине
- "Сармат" поступит в войска в ближайшее время
- Порошенко решил экономить газ
Самое читаемое
-
Выступление Путина вызвало истерику у западных СМИ
- Победа на Олимпиаде обернулась для Загитовой печальными последствиями
- Охотник-манси нашел судью, пропавшего на перевале Дятлова
- Скандал в семье Джигарханяна: тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Иисус выглядел не так, как на иконах
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Porsche Panamera
- Первый обзор новейшего фургона Mercedes-Benz Sprinter
- Названы российские цены на новый пикап Mercedes-Benz
- Появится пикап, которому разрешено ездить по всей Москве
- В России варварски крадут колеса с автомобилей Lada Vesta
Экономика
-
Трамп, Пауэлл и другие проблемы рынка акций США
- Почему сделка ОПЕК больше никому не интересна?
- Ученые РФ предложили создать в Арктике холодильники
- В РФ создали устройство для связи сквозь стены
- Трамп: США введут пошлины на импорт стали и алюминия
Недвижимость
-
Звездные резервации: в каких районах Москвы живут знаменитости
- Квартиры на вторичном рынке уходят в считаные дни
- Апартаменты раздора: застройщики обманывают покупателей
- Купить квартиру без рубля в кармане: ипотека с нулевым взносом
- Самое дорогое и самое дешевое жилье в Подмосковье
Вести.Медицина
-
Популярное дорогое лекарство оказалось не лучше аспирина
- Как избежать сезонных капризов щитовидной железы?
- Красное вино полезно для зубов
- Правда или миф: нравится ли мужчинам худоба
- Бургер, пиво, шаурма: отказаться от вредной еды сложно, но можно
- Сколько соли нужно человеку, чтобы выжить?
Вести в 20.00
-
Где протек западный зонтик
- Скандал вокруг семьи Спартака Мишулина: результаты ДНК могут быть ошибкой
- Двойников царей и вождей заставят платить налоги
Москва 24
-
Московские пожарные сгорели заживо, выведя из огня 12 человек
- Следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионера в столичном магазине
- Сотрудник ВШЭ записал видеообращение перед смертью
- Врачи оценивают состояние Валерия Гаркалина как тяжелое
- Потерпевшая рассказала о спасении из горящей квартиры на севере Москвы
Вести.Hi-tech
-
Nokia воскресила телефон из "Матрицы"
- От микроволновок к умным городам: первый век Panasonic
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
Вести-Москва
-
Трагедия Маргариты Грачевой: участковый пойдет под суд
- На Москву идет мощный снежный циклон
- В Бауманской больнице провели уникальную операцию
- Город готовится к весне: в теплицах - миллионы тюльпанов и роз
- Третьяковка ждет аншлага на выставке Василия Верещагина
- Шоу фигуристов и не только: в выходные в столице будет интересно
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Чем чревато заявление Трампа о видеоиграх
- 10 культовых личностей игропрома
- В познавательном режиме Assassin's Creed: Origins "срам" решили прикрыть
- ООН из Civilization внутри реальной ООН оказалась фейком
- Трамп обвинил видеоигры в пропаганде насилия
Наука
-
Новая классификация: диабет больше нельзя делить на два типа
- Склонен ли человек к потере памяти? Об этом расскажут его глаза
- Трёхмерные модели позволили биофизикам заглянуть вглубь морщин
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
Телеканал "Культура"
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира